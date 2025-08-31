Juez advierte posible detención a acusado por lesiones

Juan Adrián "N", acusado por el delito de lesiones dentro de la causa penal 1113/2024, fue presentado ante el juez Roberto Flores Luna tras ser detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Durante la audiencia inicial, el juez decretó legal su detención; sin embargo, se señaló que el imputado había sido declarado previamente sustraído de la acción de la justicia, al no acudir a una audiencia a la que había sido citado.

En la comparecencia más reciente, se reprogramó la audiencia para el próximo 30 de septiembre a las 13:30 horas y aunque se mantenía una medida cautelar que le prohibía acercarse a la víctima y a los testigos, el juez decidió dejarlo en libertad con el firme exhorto de no volver a faltar.

"Si vuelve a ausentarse, se ordenará su detención y será ingresado al penal", advirtió el juez Flores Luna, subrayando la importancia de respetar el proceso legal en curso.