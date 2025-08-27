Carlos Villarreal lidera la Junta Catastral de Monclova para impulsar el desarrollo urbano

Con el objetivo de fortalecer la administración, planeación y actualización del catastro municipal, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la instalación de la Junta Catastral de Monclova, que trabajará en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez y representantes de diversos sectores para impulsar el desarrollo ordenado de la ciudad.

La Junta Catastral está conformada por representantes de diversos sectores, incluyendo autoridades municipales y miembros del sector privado, quienes se encargarán de evaluar y proponer ajustes en materia de valores catastrales, buscando que las decisiones tomadas generen un impacto positivo para la ciudadanía.

Durante el evento, en el que se contó con la presencia de Raúl Nava, representante de Catastro del estado, el alcalde Carlos Villarreal destacó la relevancia de esta labor, ya que la tabla de valores catastrales establece los montos relacionados con las propiedades, así como las clasificaciones de casa habitación, terrenos rústicos, zonas comerciales y centros comerciales, elementos fundamentales para un ordenamiento territorial responsable.

Asimismo, exhortó a los integrantes de esta junta a trabajar de manera conjunta, con el Gobierno del Estado, el sector empresarial y la ciudadanía para lograr acuerdos que impulsen el desarrollo equilibrado de Monclova. "El trabajo que realicemos en equipo, dentro de la Junta Catastral, será clave para garantizar un esquema justo y ordenado en beneficio de toda la ciudadanía".

La Junta Catastral está integrada por: Carlos Villarreal, presidente; Tomás López Garza, secretario; Roberto Plata Haro, vocal; Jesús Lumbreras Quintero, vocal; Mario Coria Roehll, vocal representante del sector empresarial y Carlos Salomón Valdés, vocal representante de Institutos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y los distintos sectores, impulsando la transparencia, la planeación urbana y el desarrollo sostenible de la ciudad.