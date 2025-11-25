Instancia de la Mujer en Monclova atiende a 52 mujeres víctimas de violencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora de la Instancia de la Mujer, Paulina Guerra, informó que actualmente el organismo brinda atención a 52 mujeres, de las cuales 7 cuentan con órdenes de restricción debido al riesgo en el que se encuentran.

Explicó que la dependencia continúa fortaleciendo la cultura de la denuncia, y recordó que las mujeres tienen a su disposición el Centro Libre de Violencia, espacio donde pueden recibir asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y atención especializada por parte de profesionales capacitados en temas de violencia familiar y de género.

La funcionaria señaló que, aunque la atención se centra principalmente en mujeres — 52 casos mensuales—, la Instancia tampoco cierra la puerta a los hombres que enfrentan situaciones similares. Precisó que tres hombres han solicitado apoyo tras sufrir violencia extrema por parte de sus parejas; uno de los casos más graves, dijo, corresponde a un hombre cuya mano fue lesionada con un martillo por su pareja.

De acuerdo con los registros de la dependencia, los tipos de violencia más frecuentes en Monclova son la violencia verbal y económica. Solamente 7 casos han sido catalogados como violencia extrema, debido a agresiones severas que motivaron la aplicación de órdenes de restricción, pues las víctimas eran perseguidas o acosadas por sus exparejas.

Si bien las cifras internas muestran una posible disminución en la incidencia de violencia, Guerra aclaró que esto podría deberse a que muchas mujeres no denuncian y han llegado a normalizar la situación, lo que dificulta dimensionar el problema real.

Las órdenes de restricción registradas han sido tramitadas durante el presente año, y destacó que desde hace tres meses no se ha solicitado una nueva, lo que podría ser un indicador positivo, aunque aún insuficiente para hablar de una tendencia clara.

La funcionaria detalló que las usuarias que actualmente reciben apoyo tienen entre 19 y 40 años de edad. Invitó a quienes requieran orientación o acompañamiento a comunicarse al 866 164 25 31, número de la Instancia de la Mujer, donde encontrarán atención profesional y confidencial.