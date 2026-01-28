Organizaciones civiles piden al PAN reconsiderar alianzas en Coahuila

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de cámaras empresariales de Coahuila exhortaron al Partido Acción Nacional (PAN) a reconsiderar su decisión de competir sin alianzas en el próximo proceso electoral, al advertir riesgos para la estabilidad política y democrática del estado.

A través de una carta dirigida a la dirigencia nacional del PAN y a la opinión pública, los firmantes señalaron que, si bien comprenden los argumentos nacionales para suspender coaliciones, Coahuila enfrenta un contexto político particular que amerita una valoración distinta.

"Renunciar, en este momento, a la posibilidad de construir una coalición electoral en Coahuila podría tener altos costos para la sociedad, para los propios partidos políticos y para la salud de nuestra democracia local", se expone en el documento.

Las organizaciones, entre las que se incluyen Canirac, Poder Ciudadano, Coahuila Observa, Consciencia Ciudadana, Avanza Mx, entre otras, subrayaron que el estado ha logrado mantener condiciones de seguridad, gobernabilidad y cohesión social que no deben ponerse en riesgo en las próximas elecciones.

Alertaron que la dispersión del voto opositor podría abrir la puerta a un avance de Morena sin contar con un respaldo mayoritario.

Advirtieron que experiencias en otras entidades del país muestran consecuencias como el deterioro de la seguridad, el debilitamiento institucional y la pérdida de libertades ciudadanas cuando no existe equilibrio político.

Indicaron que una negativa a conformar una coalición podría profundizar la tendencia a la baja del respaldo electoral del PAN en Coahuila, debilitando la pluralidad política y fragmentando a la oposición democrática.

El pronunciamiento fue firmado por decenas de ciudadanos y representantes de organismos apartidistas, quienes aseguraron que su llamado responde a una preocupación ciudadana y no a intereses partidistas.