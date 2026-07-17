Monclova: advierten sobre fraudes en trámite de pasaporte

La oficina local de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó a la ciudadanía para evitar caer en fraudes al gestionar el trámite de pasaporte, luego de detectar una página de internet que suplanta el servicio en Monclova y solicita pagos que no corresponden al procedimiento oficial.

El jefe de la oficina local de la SRE, Oscar Aguilar Salinas, informó que en los últimos días atendieron al menos dos casos de personas que acudieron a las instalaciones tras haber intentado realizar el trámite mediante un sitio web falso. "Hay que tener mucho cuidado con esto. Llegaron dos personas que habían entrado a páginas de internet que estaban cobrando por el pasaporte. En Monclova no existe ninguna página para hacer ese trámite en línea", advirtió.

Explicó que los trámites para obtener el pasaporte en la oficina de Monclova únicamente pueden iniciarse mediante cita por WhatsApp o por llamada telefónica al call center autorizado, por lo que cualquier página que ofrezca gestionar citas o cobrar el trámite por internet representa un fraude. "Si ven una página que dice que en Monclova se puede sacar el pasaporte en línea, es un fraude. No hagan esos pagos porque difícilmente van a recuperar su dinero", señaló.

Aguilar Salinas indicó que las dos personas afectadas presentaron una página que imitaba la imagen de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque con ligeras diferencias en la dirección electrónica. "Lo trataron de hacer muy similar, pero cambiaban algunos caracteres de la dirección. Les pedimos que acudieran de inmediato a su banco para intentar detener el cargo y reclamar su dinero", explicó.

El funcionario precisó que, hasta el momento, únicamente tiene conocimiento de esos dos casos; sin embargo, llamó a la población a mantenerse alerta para evitar nuevas víctimas. Asimismo, recomendó a quienes hayan sido afectados presentar la denuncia correspondiente y dar parte a la Policía Cibernética para que se investiguen y eliminen estos sitios fraudulentos. "Hay que buscar que la Policía Cibernética dé de baja esas páginas y encuentre a los responsables. Es un robo lo que están haciendo", afirmó.

Finalmente, reiteró que en la oficina de Monclova no existe ningún sistema para tramitar citas o realizar pagos por internet, por lo que cualquier sitio que ofrezca ese servicio debe considerarse apócrifo.