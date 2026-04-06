Impacto de bloqueos en carreteras federales en Monclova: alerta en comercio

La amenaza de bloqueos en carreteras federales mantiene en alerta al sector comercio, ante las posibles afectaciones que se pudieran dar en el abasto de productos y la operación diaria de negocios, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Canaco Monclova, señaló que aunque no se tiene un diagnóstico preciso sobre la magnitud del problema, sí existe preocupación por las rutas que conectan al norte con otras regiones del país.

El día de ayer se registró el bloqueo en diversos estados de la república como una medida de presión de transportistas y productores por las condiciones de inseguridad en carreteras, el incremento en los costos de combustibles, así como la falta de garantías para operar y el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades.

Esta movilización encendió las alarmas del sector productivo y comercial, por el posible impacto que se pudiera dar con el cierre de carreteras, que ocasionará retraso en entrega de productos y materiales.

En total son 20 estados en los que se llevarán a cabo los bloqueos, incluyendo Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría tener un impacto a nivel local, con retrasos y eventual escasez de productos en los comercios locales.

El dirigente empresarial reconoció que, ante este escenario, las alertas ya están encendidas en el sector, sobre todo en micro, pequeña y mediana empresa que serán las más afectadas por el retraso de productos.

Ante este riesgo, la Concanaco exhortó a autoridades y transportistas a privilegiar el diálogo y evitar acciones que afecten el libre tránsito, advirtiendo que una interrupción en las rutas estratégicas compromete el suministro, la movilidad y la operación de miles de empresas en el país.

Asimismo, enfatizó que cada hora de bloqueo repercute en la productividad y en el ingreso de las familias, por lo que pidió no trasladar el costo de las protestas a terceros.