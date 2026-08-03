Ven regresiva reforma federal

La Unión de Organismos Empresariales calificó como regresiva la reforma impulsada por el Gobierno Federal en materia de derecho de audiencia, al considerar que abre la puerta a restricciones que afectarían la libertad de expresión tanto de ciudadanos, como de medios de comunicación.

El presidente del organismo, Oscar Mario Medina Martínez, mencionó que la iniciativa impulsada por el Gobierno Federal pretende establecer mecanismos para determinar la veracidad de opiniones, comentarios e información difundida, lo que calificó como un retroceso en un derecho garantizado por la Constitución.

"Creemos que sería lastimar la libertad de expresión, censurar la libertad que tienen los mexicanos de poder expresarse en el ámbito de las leyes, de la propia Constitución y de las leyes reglamentarias".

Señaló que la propuesta impulsada tendría un impacto directo en los medios impresos, radio, televisión y plataformas informativas, al incorporar mayores controles sobre los contenidos que difunden, lo que consideró como una ley regresiva.

Mencionó que, si bien el argumento de la reforma es combatir las noticias falsas y evitar contenidos que afecten a actores políticos, resulta muy difícil establecer el límite entre la desinformación y el derecho de las personas a expresar sus ideas y disentir de las decisiones gubernamentales.

"Es muy difícil esa barrera que hay entre la libertad de expresión, el poder opinar, el poder disentir de algunas ideas, inclusive de nuestros propios gobiernos, de cualquier orden, sea municipal, estatal o federal, y sería muy regresivo".

Mencionó que también preocupa la consulta nacional planteada en torno a la iniciativa, ya que podría derivar en multas para empresas de comunicación, periodistas y otras personas involucradas en la difusión de información.