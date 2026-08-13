Oscar Mario Medina señala crecimiento del comercio en línea en Coahuila

El comercio en línea registra un crecimiento de un 30 por ciento en la actualidad, y poco a poco gana terreno al comercio establecido en la venta de productos electrónicos, enseres para el hogar y ropa, que representa un impacto directo al comercio, indicó el comisionado de la Federación de Cámaras de Comercio en Coahuila (FECANACO).

Oscar Mario Medina Martínez dijo que el incremento de las ventas por internet representa uno de los principales retos para el comercio establecido, que enfrenta un complicado 2026 marcado por el colapso económico de la región.

Señaló que a pesar de las dificultades, los comerciantes han implementado estrategias para mantenerse activos, por lo que son pocos los establecimientos que han cerrado, desistido de continuar o cambiado de giro.

"Las ventas en línea tenido un aumento significativo de un 30 por ciento en la actualidad, ahorita la venta en línea de productos electrónicos, enseres para el hogar, etcétera, inclusive vestido, se está moviendo mucho".

El representante empresarial sostuvo que el comercio se ha ido fortaleciendo y consideró que existe una expectativa favorable para el cierre del año.

"Para el cierre de año, fíjate que vamos bien, vamos por buen rumbo, el panorama que vemos es satisfactorio", afirmó.

Medina Martínez agregó que la situación generada por Altos Hornos de México comienza a superarse, y se espera que mejore ante una posible venta de la acerera, lo que ayudará a mejorar las condiciones económicas de la región.

"Ya el problema de Altos Hornos de México, ya creo que lo estamos superando", señaló.