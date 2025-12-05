Oscar Medina advierte sobre desabasto de alimentos en México

A pesar del riesgo de un posible desabasto de alimentos a nivel nacional derivado del paro de agricultores tras la aprobación de la Ley General de Aguas, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio consideró que no se prevén afectaciones inmediatas, pero podrían darse si se extienden los movimientos.

Luego de que esta semana se aprobara en la Cámara de Diputados y el Senado la Ley de Aguas, se retomaron los movimientos, bloqueos, por parte de productores que están en contra de esta reforma.

Oscar Mario Medina Martínez, mencionó que aunque existen la posibilidad de que algunas cadenas de suministro se vean presionadas, el riesgo de una escasez es limitado, salvo que las movilizaciones se prolonguen o escalen en intensidad. "Siempre hay algunas probabilidades, algunas situaciones que se pudieran dar, pero no creo, la base del agricultor es muy trabajadora, de ahí comen, son muy incisivos en su trabajo, por lo que no creo que vaya a haber desabasto".

Reconoció que las protestas que han derivado en los bloqueos carreteros y el traslado de agricultores en tractores hacia la Ciudad de México podrían generar una afectación en la logística si continúan, ya que parte de la maquinaria utilizada para las movilizaciones es indispensable para su actividad productiva.

El representante de los comerciantes mencionó que a pesar de las mesas de trabajo que estableció el Gobierno Federal, existen sectores agrícolas que no se sienten atendidos y están en contra de las condiciones en las que se aprobó esta ley.

De cara al cierre de año, Medina Martínez consideró que el panorama dependerá de la evolución del movimiento nacional del sector agrícola. "Vamos a esperar; se vienen estos días de diciembre y yo siento que si ya se dio la ley, entonces tendría que aceptarse, pero con las medidas del caso. No sé qué reacciones vaya a haber por parte de los agricultores; en realidad, lo desconocemos", indicó.