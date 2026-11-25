Más allá de un simple juguete, los objetos de apego representan una herramienta terapéutica fundamental para la seguridad, la regulación emocional y el aprendizaje de niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA), destacó Perla Costilla Liñán, coordinadora general de ATEMS.

Luego de confirmarse que Óscar —menor atendido psicológicamente en dicha institución— recuperó a "Julio", su dinosaurio de peluche extraviado ayer en su escuela tras haber sido tomado por un compañero a modo de travesura, la especialista explicó el impacto positivo que estos elementos generan en la rutina diaria de los pacientes.

Costilla Liñán detalló que Óscar lleva cuatro años en atención dentro de ATEMS y tres acompañado de "Julio", vínculo que ha sido clave para su permanencia y desarrollo académico. "Dentro de lo que hemos logrado hacer con él, para trabajar lo que es la parte de lectoescritura o números, ha sido a través de Julio, siempre como una vinculación hacia el aprendizaje", señaló.

La coordinadora subrayó que estos artículos facilitan la expresión y el manejo de emociones ante entornos o situaciones sociales complejas, brindando confianza al menor. "Para él sí es un elemento muy fundamental porque es con lo que hemos logrado su permanencia, su desarrollo, pero principalmente la seguridad", puntualizó.

Finalmente, estimó que alrededor de 30 menores atendidos en el centro utilizan diversas herramientas sensoriales y de apoyo para su estabilidad cotidiana, entre las que se incluyen peluches, personajes, juguetes sensoriales, almohadas y sábanas de peso.