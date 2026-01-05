Aumenta afluencia de contribuyentes en Recaudación de Rentas

Desde los primeros días de enero se intensificó la afluencia de ciudadanos en las oficinas de Recaudación de Rentas, impulsada por el pago de los derechos de control vehicular 2026 y el proceso de replaqueo.

El administrador local, Pablo González González, mencionó que el aumento de la afluencia de los contribuyentes es un fenómeno que se presenta normalmente al inicio de año, cuando los contribuyentes buscan regularizar su situación vehicular, lo que ha provocado largas filas tanto en las oficinas centrales como en los módulos.

"Hay mucha gente pagando lo que son los impuestos de control vehicular y replaqueo, este año inició el movimiento desde el día 2, muchos de ellos es gente que aprovechó el Buen Fin y que viene a recoger sus placas".

Mencionó que se cuentan con tres módulos que son las oficinas de Recaudación de Rentas, Telégrafos y Soriana Pape, este último en horario de 1 de la tarde a 8 de la noche, con el fin de atender a trabajadores que laboran por la mañana.

Pablo González señaló que durante el año pasado se tuvo una buena respuesta por parte de los contribuyentes, al superar el trámite de replaqueo que en 2022 un total de 85 mil placas entregadas, que representa un incremento de entre dos mil y tres mil.

Externó que esta respuesta es gracias a la confianza de la ciudadanía al trabajo que realiza el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el tema de inversiones, así como en materia de seguridad.

Mencionó que el cumplimiento temprano de estas obligaciones refleja la disposición de la ciudadanía por mantenerse en regla, siendo los adultos mayores quienes encabezan la lista de contribuyentes que acuden en los primeros días del año.