Intervendrán a paciente tras estabilizar padecimientos

Luego que familiares de una paciente internada en la Clínica 7 del Seguro Social denunciaran la falta de atención y deterioro del estado de salud tras permanecer tres semanas hospitalizada por una fractura de cadera, se informó que la cirugía ya fue programada para realizarse este viernes por la tarde.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la demora en la intervención no estaría relacionada con una negativa de atención médica, sino con necesidad de estabilizar diversas condiciones de salud que presenta la paciente, una mujer de 69 años de edad que además de la fractura enfrenta varios padecimientos crónicos.

La paciente presenta diabetes, hipertensión y antecedentes de problemas cardiacos, factores que incrementan considerablemente los riesgos de cualquier procedimiento quirúrgico, por lo que obligan al personal médico a seguir protocolos específicos antes de autorizar una operación.

Se indicó que en este tipo de casos, una fractura no necesariamente puede ser atendida de manera inmediata, ya que primero se debe garantizar que el paciente está en condiciones para soportar la cirugía y el proceso de recuperación.

Se informó que durante el tiempo que los familiares perciben como una espera sin atención, los médicos realizan controles encaminados a disminuir los riesgos de la operación.

La información surge después de que la hija de la paciente denunciara públicamente que su madre permanecía internada desde hace tres semanas sin ser operada y que recientemente había presentado nuevas complicaciones de salud, situación que generó preocupación entre familiares y usuarios de redes sociales.

Respecto a la cirugía pendiente, las fuentes consultadas aseguraron que la intervención fue programada para este viernes en el turno vespertino, siempre y cuando las condiciones médicas de la paciente continúen siendo favorables.