Pacientes del IMSS buscan atención tras daños en cirugía ocular

Ante la falta de atención por parte del IMSS, pacientes tuvieron que recurrir a servicios privados, pagando hasta 50 mil pesos para intentar corregir los daños provocados por el oftalmólogo Ramírez Vargas.

Laura Figueroa, hija de una de las pacientes afectadas, relató que su madre fue una de las más perjudicadas y que a pesar de la atención particular que se le dio, su recuperación visual fue parcial. "Mi mamá fue de las afectadas; se tuvo que atender particularmente, obviamente no le cobraron ni 100, ni 2 mil, ni 20 mil pesos, tuvo que pagar alrededor de 50 mil pesos para reparar todo el daño que le dejaron".

La afectada aseguró que la situación es insostenible y que resulta indignante que el IMSS no haya tomado medidas para suspender al médico señalado. "No es posible que nadie del IMSS haga algo por sacar a esta persona de seguir operando, porque lo sigue haciendo, como pueden ver, la lista de afectados no son ni 5 ni 10, ya son demasiados, algo se tiene que hacer".

Señaló que su madre enfrenta múltiples secuelas tras la cirugía realizada en septiembre y aunque los especialistas privados lograron contener parte del daño, su visión no podrá recuperarse al 100 por ciento. "Mi mamá todavía está en proceso de recuperación; tiene un tiempo de tres meses para recuperar su vista en un 40 o 50 por ciento, es lo que se pudo rescatar porque le dejaron la retina doblada, hundimiento del ojo, residuo de catarata y el lente movido, todo eso en una sola cirugía", indicó.