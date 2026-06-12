Aumentan accidentes de motociclistas: curso Conduce Seguro en Coahuila

VILLA DE PALAÚ, COAH.- En el plantel Cecytec "Álvaro Obregón" se impartió el curso "Conduce Seguro", un taller teórico y práctico dirigido a motociclistas.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado, con apoyo de la Federación de Motociclistas, ex policías y oficiales de tránsito.

El director del plantel, profesor Fernando Ávalos Cárdenas, destacó la importancia de abrir espacios de formación para los jóvenes, quienes enfrentan riesgos crecientes al utilizar este medio de transporte.

En el mismo sentido, Carlos Mendoza Vargas, director de la Guardia Civil en Múzquiz, subrayó que los accidentes de motociclistas se han incrementado en los últimos años, lo que hace indispensable reforzar la prevención.

Eduardo Moreno y Julio Flores, representantes de la Federación de Motociclistas, quienes impartieron el curso práctico, reconocieron la convocatoria del Gobierno Estatal y señalaron que estas iniciativas buscan concientizar a los jóvenes para que no formen parte de la estadística de percances.

Añadieron que desde la Región Centro se han dedicado a impartir pláticas en distintos municipios, participando en ello 18 personas originarias de Castaños, Frontera y Monclova.

Durante el curso se enfatizó que, aunque la motocicleta es un medio económico y ágil de movilidad, también representa un alto nivel de peligro.

Por ello, se instruyó a los asistentes sobre medidas de seguridad básicas, como el uso obligatorio del casco, chamarras protectoras y el respeto al límite de pasajeros, que no debe exceder dos personas por unidad.

La intención del programa es fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad vial entre la juventud, promoviendo hábitos responsables que reduzcan el riesgo de accidentes.

Con estas acciones, autoridades y asociaciones buscan consolidar un frente común en favor de la movilidad segura en la entidad.