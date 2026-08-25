Cañada Sur: capilla Cristo Rey recupera electricidad tras robo de pastillas

La energía eléctrica fue restablecida en la capilla Cristo Rey, de la colonia Cañada Sur, luego de que desconocidos ingresaron al inmueble y sustrajeron las pastillas que controlan el suministro.

El templo, ubicado sobre la calle Francisco Villa, quedó temporalmente sin electricidad horas antes de un servicio religioso programado.

Tras detectar anomalías en la instalación, se confirmó que las pastillas habían sido retiradas y robadas. El incidente afectó de manera temporal las actividades del recinto.

El padre Fernando Liñán Treviño señaló que el daño fue mínimo y consideró que los responsables podrían ser jóvenes que buscan obtener cobre para venderlo. "Yo siento que son jóvenes desesperados y que (lo hacen) para vender algo de cobre, pero fue un pedacito, bendito sea Dios", comentó.

El sacerdote agregó que no es la primera ocasión que ocurre un hecho similar, pues anteriormente se han registrado robos en otras capillas.