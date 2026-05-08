Alertan sobre el Gusano Barrenador en Coahuila: Dávila Paulin advierte

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras los casos de Gusano Barrenador que se han registrado en diversos estados del país, el ingeniero José Antonio Dávila Paulin, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), mencionó que de 1994 a la fecha se tienen registrados cerca de 2 mil casos de esta índole a nivel nacional. La situación ha encendido las alertas en el sector pecuario.

Dávila Paulin recordó que esta problemática proviene del sur del país, con mayor incidencia en estados como Chiapas y Oaxaca. Recientemente se han reportado casos en Coahuila, específicamente en el municipio de Castaños, lo que confirma el avance de la plaga hacia el norte del territorio nacional.

El funcionario subrayó que el tema del Gusano Barrenador es de suma importancia por las pérdidas económicas que genera. Destacó que este problema ya había sido erradicado en México desde hace varias décadas. Sin embargo, debido a la introducción de ganado de manera ilegal y, a fallas en los filtros sanitarios, el problema regresó, lo que significó el cierre de la frontera hacia Estados Unidos con un efecto económico muy importante para los productores.

El Gusano Barrenador representa una afectación grave para los ganaderos porque la miasis, infestación parasitaria causada por larvas de mosca que invaden los tejidos vivos o necróticos de vertebrados, puede provocar la muerte de las reses. Aunque no ocurre en todos los casos, el riesgo sanitario y económico para los hatos es considerable.

Existe un temor generalizado sobre el consumo de carne infectada por Gusano Barrenador, lo cual es un mito, aclaró el titular de CONANP. No se transmite el problema al consumidor por comer carne de reses infectadas, aunque no es recomendable utilizar dicho alimento.

Señaló que, mediante capacitaciones se ha informado que el uso de ivermectina es una de las formas de tratar el problema, junto con la supervisión constante del ganado.

Por ello, los dueños deben estar atentos a las heridas de los animales para atenderlos de forma rápida y eficiente, como parte de la campaña nacional de prevención para evitar la presencia del Gusano Barrenador.