Panteones de Monclova listos para recibir a 10 mil visitantes

Los tres panteones de Monclova están listos para recibir a los visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos, con una afluencia estimada de 10 mil personas los días 1 y 2 de noviembre, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

El funcionario señaló que, en coordinación con el Gobierno del Estado y por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal, realizaron inspecciones y trabajos de limpieza en los cementerios Sagrado Corazón de Estancias, Ejidal de Estancias y Guadalupe, ubicados en la colonia Independencia.

Detalló que, durante las labores de mantenimiento efectuadas en los últimos 15 días, retiraron 42 toneladas de residuos, principalmente vegetales, que fueron trasladados al relleno sanitario. Además, se identificaron puntos de riesgo relacionados con el abandono de algunas áreas y construcciones.

Rodríguez indicó que también revisaron las condiciones de seguridad en los cementerios, luego de que el año pasado se registraran dos accidentes entre visitantes. Uno de ellos dejó personas con lesiones que tardaron más de 15 días en sanar, mientras que el otro provocó únicamente golpes.

Por ello, llamó a las familias a extremar precauciones, especialmente con niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el panteón Sagrado Corazón de Estancias se implementará un nuevo operativo vial para agilizar el ingreso y la salida de visitantes, así como facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia. El acceso será por el bulevar San José, mientras que la salida estará habilitada hacia la carretera 57. El funcionario pidió a los automovilistas permitir el paso de las unidades de Seguridad Pública y Protección Civil cuando circulen con las sirenas encendidas, al tratarse de una emergencia.

En cuanto al suministro de agua, aseguró que las pilas de los cementerios cuentan con abastecimiento suficiente. Agregó que realizaron una revisión de tuberías y aplicaron abate de manera preventiva para proteger el agua almacenada. Precisó que únicamente dos pilas del panteón Sagrado Corazón requerirán llenarse mediante pipas cisterna, situación que ya está contemplada por la dependencia.

Respecto a los horarios, informó que viernes, sábado y domingo los panteones permanecerán abiertos de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. El lunes, el panteón Sagrado Corazón de Estancias cerrará a las 9:00 de la noche, mientras que el Guadalupe permanecerá abierto hasta que concluya el evento de la Alumbrada, programado aproximadamente a las 9:30 de la noche.