Panteones de Monclova vacíos en el Día del Niño: Jesús Delgado

Los panteones de Monclova permanecieron en silencio y con escasa afluencia este Día del Niño, particularmente en las áreas donde descansan menores de edad, conocidas como "angelitos".

Jesús Delgado Flores, director de Panteones, informó que sectores que anteriormente estaban destinados exclusivamente a niños —como las secciones I, I2, K, L y W— hoy reflejan abandono y olvido por parte de algunas familias. "Con el paso del tiempo, muchos padres dejan de acudir. Han pasado 20 o 30 años y en algunos casos ya ni saben dónde están las tumbas. Nosotros contamos con un censo para ubicar cada espacio, aunque hay sepulturas que ni siquiera tienen cruz, solo tierra", señaló.

De acuerdo con el funcionario, en estas áreas se estima que hay más de 300 menores sepultados. Sin embargo, durante este 30 de abril la presencia de visitantes ha sido prácticamente nula. Indicó que, a diferencia del Día de Muertos, cuando se registra una mayor afluencia, el Día del Niño no es una fecha en la que las familias acostumbren acudir a los panteones. "El primero de noviembre es cuando vienen a ver a sus difuntitos, especialmente a los niños", explicó.

Asimismo, reconoció que existen numerosas tumbas en estado de abandono, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no olvidar estos espacios. "Exhortamos a la sociedad a visitar el panteón, a recordar que es un lugar al que todos llegaremos en algún momento. No debemos dejar en el olvido a nuestros seres queridos", expresó.

El panorama actual deja ver un contraste entre la celebración de la vida y el silencio de quienes ya no están, en un día que, para muchos, pasa desapercibido en estos espacios.