Papelería local en Coahuila implementa atención por WhatsApp para útiles escolares

La venta de útiles escolares también se adaptó a la tecnología. Ante la demanda por el próximo regreso a clases, una papelería local implementó un sistema de atención por WhatsApp que permite a los padres de familia cotizar las listas escolares, recibir un presupuesto, apartar los productos y liquidarlos mediante transferencia bancaria.

La dinámica consiste en que el cliente envía la lista de útiles a través de la aplicación de mensajería, el personal elabora la cotización, prepara el paquete con los artículos disponibles y, una vez confirmado el pedido, recibe el pago por transferencia para posteriormente entregar la mercancía.

De acuerdo con el establecimiento, esta modalidad ha tenido buena aceptación, principalmente entre padres de familia que trabajan y cuentan con poco tiempo para acudir personalmente a realizar sus compras. Además de ahorrar tiempo, el servicio permite a los clientes conocer previamente el costo de la lista escolar y recoger el paquete ya surtido, evitando filas y recorridos por distintos comercios.

La papelería reportó que, durante esta semana, las ventas de útiles escolares registraron un incremento cercano al 20% conforme se acerca el inicio del nuevo ciclo escolar. No obstante, el sector enfrenta dificultades para competir con grandes cadenas comerciales, que durante esta temporada reducen considerablemente el precio de algunos productos, especialmente los cuadernos. Esta práctica, señalan comerciantes del ramo, limita la capacidad de competencia de las papelerías dedicadas exclusivamente a la venta de artículos escolares y de oficina, al no contar con el mismo margen para ofrecer descuentos.