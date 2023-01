Para cumplir "sueño americano" busca trabajo con cartel en la espalda

Con la finalidad de ofrecer un mejor futuro a sus tres hijos, Efraín un hombre originario del estado de Michoacán busca llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, por lo que decidió lanzarse a la aventura, que actualmente lo mantiene en Monclova, donde busca que se le apoye con empleo.

Con 35 años de edad Efraín Magaña Cornejo decidió buscar un mejor futuro para sus hijos y decidió aventurarse a llegar a Estados Unidos, ante la difícil situación económica que se vive en el sur del país.

Proveniente de una familia humilde, del rancho la Huacana Michoacán, Efraín señaló que la necesidad lo orilló a buscar otras oportunidades, ya que no se tienen oportunidades laborales al sur del país, además de los altos índices de inseguridad.

Es por eso que desesperado decidió emprender su viaje a Estados Unidos aún sin saber cómo llegar.

En el viaje que inicio hace 15 días ha recorrido parte del territorio nacional a pie, de raid y en tren, siendo víctima de migrantes, que lo asaltaron cuando viajaba a bordo de "la bestia" y lo despojaron de teléfono y dinero.

Comentó que el pasado martes llegó a la región Centro, en donde se paró el tren durante la noche y debido al frío decidió resguardarse, donde fue auxiliado por Protección Civil que le dio algo de comida, un lugar para pasar la noche.

El día de ayer se vio caminar a Efraín por el bulevar Pape con rumbo al norte, con un cartel en su espalda con la leyenda "busco trabajo", con la idea de que alguna persona que lo vea lo apoye con alguna "chambita".

Recorriendo el Pape se acerca a los negocios preguntando si tienen alguna oportunidad, o si le permiten lavar los carros al exterior, como sucedió en un centro comercial al norte, con el fin de sacar algo de dinero.

Su intensión es cruzar a Estados Unidos, aunque le dijeron que en este mes es difícil debido a las condiciones del clima, por lo que el trabajo de construcción o cualquier otro se detiene y difícilmente le dan trabajo.

"Mi intensión es llegar a Estados Unidos, pero si consigo trabajo aquí, pues aquí me quedo" señaló con un aire de esperanza de poder salir adelante, de mejorar su situación actual y de poder ofrecer un mejor futuro.

Señaló que desconoce como llegar a la frontera, como cruzarla, así como que hará una vez que logre su objetivo, al no tener a nadie que lo ayude una vez que logre su paso a la unión americana, "lo único que me motiva es sacar adelante a mis hijos, darles algo mejor, son los que me estiran para arriba".