No se tiene notificación de ninguna empresa en la región que planee un paro técnico por más de 15 días durante el cierre de 2026 ni el arranque de 2027, de acuerdo con la declaración del entrevistado. A diferencia de años anteriores, cuando los paros se extendían por más de dos semanas o incluso meses, el esquema previsto contempla trabajar de forma normal y administrar los días mediante vacaciones disponibles del personal.

Las compañías del parque industrial Fundidores con las que existe contrato aplicarán esta dinámica al concluir el año y al comenzar 2027. Aunque no está descartado que durante la primera semana de enero se sigan otorgando vacaciones, la expectativa es mantener la operación regular según los volúmenes de producción estimados, a diferencia de ciclos previos en los que la actividad se retomaba hasta finales de enero o febrero.

Sobre el comportamiento de la producción y el empleo en la zona, se señaló que los niveles aún no alcanzan los registrados en 2023 o entre finales de 2020 y principios de 2024. Sin embargo, se anticipó que 2027 será un buen año y que el cierre de 2026 registra contrataciones —aunque no en grandes volúmenes, sí al menos ingresos de personal— con el fin de iniciar el próximo ciclo preparados.