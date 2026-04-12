Más de 13 mil ciudadanos se suman como funcionarios de casilla en Monclova

Más de 13 mil ciudadanos en Monclova han aceptado participar como funcionarios de casilla rumbo a la próxima jornada electoral, en un contexto donde la participación ciudadana representa uno de los principales retos para las autoridades electorales.

El vocal de Capacitación Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Hernández Murillo, reconoció la disposición de quienes abrieron sus puertas durante los meses de febrero y marzo a los capacitadores asistentes electorales, aceptando asumir esta responsabilidad cívica.

Destacó que la participación de la ciudadanía es fundamental para garantizar la legalidad, transparencia y confianza en el proceso electoral, ya que serán los propios ciudadanos quienes reciban y contabilicen los votos el día de la elección.

Asimismo, hizo un llamado a quienes ya fueron seleccionados a mantener su compromiso, recibiendo nuevamente a los capacitadores y completando su formación, ya sea mediante cursos presenciales o en modalidad virtual.

El INE subrayó que la consolidación de este proceso depende en gran medida de la colaboración ciudadana, especialmente en un escenario donde cada vez resulta más complejo lograr la participación activa de la población.