Defensa Laboral reconocida en quiebra de AHMSA por autoridades federales

Julián Torres Ávalos, presidente de la mesa directiva del grupo Defensa Laboral, informó que autoridades federales han reconocido oficialmente su personalidad jurídica como acreedores dentro del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que les permitirá dar seguimiento y participar en las decisiones que se tomen en el concurso mercantil.

Torres Ávalos señaló que recibió respuesta a un oficio enviado a la Ciudad de México, en el que se les notificó que serán convocados a una reunión con funcionarios federales, cuya fecha está aún por definirse. "El día que se nos requiera estaremos en la Ciudad de México para dar continuidad a todo el procedimiento y que los trabajadores estén representados en el concurso de quiebra de la empresa", indicó.

Afirmó que desde hace tiempo han solicitado a las autoridades la extradición del expropietario de AHMSA, Alonso Ancira, para que responda por los presuntos delitos cometidos en perjuicio de la planta y de los trabajadores. "Nos da gusto que las autoridades federales retomen el caso. Ojalá lo traigan, le quiten todo el dinero mal habido y pague por el enorme daño que causó. Siempre ha buscado más y más dinero, incluso ahora pretende recuperar parte de lo poco que dejó a los trabajadores, lo que nos parece injusto", declaró.

El dirigente subrayó que su grupo respalda plenamente las acciones legales para que Ancira sea juzgado y se repare el daño económico y social causado.