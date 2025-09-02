Regidores del Cabildo de Monclova piden licencia para participar en proceso interno del PRI

Los regidores del Cabildo de Monclova, Glenda Suárez, de Educación, y Roberto Plata, de Obras Públicas, solicitaron licencia temporal a sus cargos para participar en el proceso interno de renovación del comité municipal del PRI.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que la licencia fue presentada por tiempo indefinido, aunque el procedimiento partidista se estima que durará pocos días.

"De acuerdo con los estatutos, ellos tienen que estar fuera mientras pasa su proceso. Supongo que cuando termine regresan. Aunque la ley les permite realizar trabajo partidista por haber sido electos en representación de un partido, decidieron ser más respetuosos y pedir licencia", señaló.

El funcionario precisó que tanto regidores como diputados por votación popular tienen la facultad legal de involucrarse en actividades internas de sus partidos sin separarse del cargo, sin embargo, en este caso optaron por seguir un procedimiento más formal.

En el ámbito político, representantes del tricolor subrayaron que el PRI atraviesa por un proceso de renovación y oxigenación, en busca de cuadros competitivos que fortalezcan al partido rumbo a los próximos comicios.

"A pesar de los momentos difíciles que hemos vivido, nunca adoptamos una actitud pesimista. Cada elección nos levantamos con más fuerza. Ahora buscamos los mejores perfiles para enfrentar los nuevos retos del próximo año", señalaron dirigentes priistas.

Con la licencia de ambos regidores, se abre paso a su participación directa en la contienda interna para definir la nueva dirigencia del comité municipal del PRI en Monclova.