El PAN en Monclova espera instrucciones para elecciones 2027

Con el proceso electoral de 2027 ya en marcha, el Partido Acción Nacional en Coahuila aún no define cómo participará durante estos comicios, si irá solo o en alianza, ni tiene establecidas candidaturas.

Martín Gómez, secretario general del Comité Municipal del PAN en Monclova, señaló que la falta de definición está relacionada con el cambio en la dirigencia estatal, por lo que los comités municipales permanecen a la espera de las instrucciones que emita la nueva representación estatal.

Explicó que esta semana esperan la llegada de la nueva delegada del partido al estado, quien deberá establecer las indicaciones y el rumbo que seguirá Acción Nacional rumbo a las elecciones de 2027.

"Estamos esperando a que venga la delegada para que nos dé las indicaciones y nos diga el rumbo que vamos a tomar".

Mientras reciben instrucciones, el comité municipal de Monclova mantiene sus actividades partidistas. Asimismo indicó que el partido continuará con su acercamiento con la ciudadanía, por lo que este fin de semana realizará un recorrido por las colonias tocando puertas, actividad que se llevará a cabo en todo el estado.

El secretario general reconoció que no pueden anticipar la estrategia electoral por el momento, debido a que todavía no se define si el partido competirá de manera individual o mediante alguna alianza, o si ya existen candidatos definidos.