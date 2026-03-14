Mujer da a luz en baño de gasolinera y desata movilización en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Una joven mujer vivió momentos de angustia la mañana de este sábado luego de entrar en labor de parto dentro de los sanitarios de una gasolinera ubicada en los límites de Monclova y Frontera, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas en la gasolinera Súper Servicios Madero, ubicada en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Aquiles Serdán, en la colonia Nueva Rosita.

De acuerdo con el reporte recibido a través del Sistema Estatal de Emergencias, una mujer ingresó al baño del establecimiento y comenzó a dar a luz, por lo que empleados del lugar solicitaron de inmediato el apoyo de una ambulancia.

¿Cómo ocurrió el parto en la gasolinera?

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Monclova y Frontera, así como paramédicos; sin embargo, al arribar fueron informados de que la mujer ya había sido trasladada por su esposo hacia la Clínica 9 del IMSS en Frontera, a bordo del vehículo particular en el que viajaban.

Minutos después, los elementos se dirigieron a la Clínica 7 del Seguro Social, luego de que la joven madre fue trasladada tras ser estabilizada, para verificar la situación; no obstante, el acceso fue restringido debido a que la paciente había sido ingresada de urgencia al área de quirófano.

Testimonio del esposo de Andrea Contreras

En el lugar, los oficiales lograron entrevistarse con Luis Sánchez, quien explicó que su esposa, identificada como Andrea Contreras García, de 23 años de edad, había acudido previamente a una consulta médica en la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

El hombre relató que, tras salir de la consulta, su esposa le comentó que tenía necesidad urgente de utilizar un baño, por lo que decidieron detenerse en la gasolinera ubicada en el mencionado cruce.

Fue en ese momento cuando la joven comenzó con fuertes dolores y se le rompió la fuente dentro del sanitario del establecimiento, iniciando el trabajo de parto de manera repentina.

Ante la situación, el esposo decidió trasladarla rápidamente a una unidad médica a bordo de su automóvil Volkswagen Pointer color negro, con el objetivo de que recibiera atención especializada.

Hasta el momento, autoridades médicas se encargan de la atención correspondiente a la joven madre, mientras que el hecho generó sorpresa entre empleados y clientes del establecimiento, quienes presenciaron la inesperada situación.