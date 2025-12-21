Monclova se une a la jornada Luces de la Esperanza por desaparecidos

En el marco de la jornada nacional #LucesDeLaEsperanza, que se realiza de manera simultánea en todo el país los días 19 y 20 de diciembre, familias y colectivos se reunieron en la plaza principal de Monclova para alzar la voz por la unidad familiar, la seguridad en México y el regreso de las personas desaparecidas.

Durante el encuentro, el párroco Paulo Sánchez realizó una bendición especial al colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, destacando que esta iniciativa nace como un llamado de conciencia dirigido a toda la ciudadanía, subrayando la importancia de la unión familiar y recordando que las personas desaparecidas siguen haciendo falta en sus hogares y en la comunidad.

En un mensaje cargado de fe y sensibilidad, el sacerdote elevó una oración por las familias buscadoras, encomendando sus corazones al costado abierto de María y de Cristo, pidiendo que sean bendecidas sus lágrimas, sus duelos, sus dolores y sus ausencias.

Asimismo, expresó el deseo de que esta bendición lleve paz y consuelo a los hogares que en esta Navidad enfrentarán el vacío de una ausencia: una silla sola, un espacio vacío, un regalo sin entregar y un plato que quedará sin compartirse, símbolos del dolor que acompaña a quienes esperan el regreso de un ser querido.

La jornada Luces de la Esperanza se mantiene como un acto de memoria, fe y exigencia social, que busca no sólo acompañar a las familias, sino también recordar que la desaparición de una persona es una herida abierta que sigue presente en la vida de muchas comunidades.