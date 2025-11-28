Inauguran pavimentación de la calle Francisco Javier Tavasci en Monclova

Se hizo la entrega oficial de la obra de pavimentación de la calle Francisco Javier Tavasci, en el tramo comprendido entre Hipólito Jiménez y Constitución, en la colonia 288, con una inversión superior a 1.8 millones de pesos, como parte del Plan de Inversión 'Prendamos Monclova'. La intervención contempló la pavimentación de más de 260 metros lineales, transformando por completo la vialidad y mejorando la movilidad de los vecinos.

El alcalde Carlos Villarreal adelantó que en otras colonias del sector se continuarán realizando trabajos similares, con el objetivo de brindar calles más seguras y funcionales. Durante el evento, destacó que en Monclova se trabaja 'unidos como la gran familia que somos, en contacto diario con la ciudadanía y Construyendo en Equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para Arrancar el Motor del Cambio'.

Subrayó además la importancia de gestionar recursos en los distintos niveles de gobierno para continuar impulsando obras de infraestructura. 'Hay que seguir tocando la puerta en lo referente a algo claro: los recursos. Existen recursos públicos federales, estatales y municipales, y hay que trazarlos de la misma forma. No por ser alcalde uno deja de gestionar; al contrario, se vuelve un gestor mayor ante otras autoridades', afirmó.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar mejorando las vialidades y reforzando la infraestructura urbana en beneficio de las familias monclovenses.