Inicia pavimentación de calle Alamillos en Monclova: Juan de Dios Valenciana

Con una inversión superior a 1.1 millones de pesos, arrancó la pavimentación de la calle Alamillos, entre Luis Donaldo Colosio y Álamos, en la colonia El Roble, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

La obra contempla aproximadamente 147 metros lineales, equivalentes a mil 313 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, informó Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas.

Explicó que los trabajos comenzarán con el corte y nivelación del terreno, seguido de la colocación de 15 centímetros de base para fortalecer la estructura del pavimento.

Posteriormente se aplicará emulsión asfáltica y una carpeta de pavimento asfáltico de cinco centímetros, conforme a las especificaciones de construcción.

Valenciana señaló que el tiempo estimado de ejecución es de cuatro semanas, siempre que el clima y las condiciones sean favorables.

Pidió a los vecinos paciencia durante el desarrollo de los trabajos y apoyo al constructor que estará a cargo de la obra.

El funcionario destacó que la zona oriente presenta un mayor déficit en materia de pavimentación, por lo que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura vial.

Señaló que, con esta obra, se da continuidad a los trabajos realizados durante la actual administración y que ya suman 4 mil metros lineales de pavimentación.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez afirmó que el Municipio continuará impulsando obras para mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses en los distintos sectores de la ciudad, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.