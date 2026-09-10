Monclova: Carlos Villarreal presenta obra de pavimentación en Barrera

Con una inversión superior a 1.3 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de pavimentación de la calle Gómez Palacio, entre Lázaro Cárdenas y Chamizal, en la colonia Barrera.

La obra forma parte de las acciones sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con la estrategia Mejora Coahuila, y fortalece el Plan de Inversión Prendamos Monclova, enfocado en infraestructura, seguridad, desarrollo económico, imagen urbana y programas sociales.

Durante la entrega, Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, informó que los trabajos incluyeron mil 320 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, 158 metros cuadrados de concreto hidráulico, 198 metros cúbicos de material de calidad base, 3 mil 300 litros de emulsiones asfálticas y 63 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente.

También se realizaron 311 metros de señalamiento de cordón hidráulico y aplicación de pintura. La obra representa un beneficio para el sector al mejorar la movilidad y fortalecer el acceso a la escuela ubicada en las inmediaciones.

La pavimentación permite la interconexión entre las calles Lázaro Cárdenas y Chamizal, en una zona donde anteriormente existía un terreno accidentado correspondiente al arroyo. Para concretar los trabajos fue necesaria la gestión ante CONAGUA, organismo federal, a fin de permitir las labores sobre el arroyo.

Valenciana resaltó además el compromiso y la visión del alcalde Carlos Villarreal para impulsar obras de infraestructura urbana, social y de movilidad en beneficio de la ciudadanía.