Entregan pavimento por 1.8 mdp

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó obras de pavimentación por más de 1.8 millones de pesos en la colonia Lucrecia Solano, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Los trabajos corresponden a calle 19, entre avenida de la Revolución Mexicana y calle 34, así como a calle Humberto Moreira, entre 19 y Ramos Flores.

Acompañado por vecinos y regidores, Villarreal Pérez entregó las obras de pavimentación, con las que se busca mejorar las condiciones de movilidad y vialidad para los habitantes del sector.

El Alcalde destacó que estas acciones permiten seguir fortaleciendo la infraestructura urbana en cada uno de los sectores de la ciudad, mediante un trabajo coordinado con las obras sociales del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las obras forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el que se atienden necesidades de infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.