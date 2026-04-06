Inversión de 5.6 millones en pavimentación de calles en Monclova

Con una inversión de 5.6 millones de pesos, el ayuntamiento de Monclova realizó la pavimentación de diversas calles en la colonia El Roble, una de las demandas más reiteradas por los habitantes debido a las condiciones de tránsito en la zona.

Durante el evento, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras forman parte de una estrategia para mejorar la conectividad interna del sector y enlazarlo con otras colonias y vialidades principales de la ciudad. Explicó que en calles como Roble y Encino se aplicó una inversión superior a los 3.5 millones de pesos, mientras que otras vialidades como Nogales y Luis Donaldo Colosio se integran al proyecto para seguir mejorando las vialidades. "De esta forma estamos cerrando circuitos y generando conectividad interna; antes no se podían transitar estas calles y hoy ya es posible", señaló.

El alcalde detalló que los trabajos permiten conectar el sector con la colonia Amistad y, a su vez, con la colonia Óscar Flores Tapia, lo que representa un avance en la movilidad urbana. Villarreal subrayó que estas acciones responden a gestiones realizadas por los propios vecinos, quienes durante años solicitaron la mejora de sus calles. "Es gracias a la gestión de los ciudadanos que estas obras hoy son una realidad y benefician directamente a las familias", expresó.

Añadió que el municipio mantiene un plan integral para atender rezagos en infraestructura, que incluye pavimentación, recarpeteo, así como mejoras en redes de agua potable y drenaje en distintos sectores. En ese sentido, informó que durante este año se contempla una inversión de entre 45 y 50 millones de pesos en pavimentación para Monclova, parte de la cual se destinará a esta zona.

Finalmente, adelantó que en las próximas semanas iniciarán nuevas obras a través del Copladem, una vez concluidos los procesos de licitación.