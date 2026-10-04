Indagan agresión dentro del CBTIS 20

SABINAS, Coah.- La agresión contra un estudiante del CBTIS 20 de esta ciudad, provocada por otro alumno, es investigada por la institución, luego de que trascendiera a través de redes sociales un video sobre estos hechos.

El acto de violencia habría ocurrido al interior del plantel educativo, situación que generó preocupación entre padres de familia y la comunidad estudiantil.

Durante el incidente no habría intervenido ningún docente, aunque hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades del plantel.

Este hecho se presenta a tan solo unos días de los lamentables hechos ocurridos en una institución educativa en el ejido La Unión del municipio de Torreón, Coahuila, donde dos estudiantes perpetraron un ataque al interior del plantel que dejó como consecuencia una persona sin vida y estudiantes heridos, además de un docente.