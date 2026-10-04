Alerta por fármacos para bajar de peso

El secretario de Salud en el estado de Coahuila, Dr. Eliud Aguirre Vázquez, alertó sobre el uso indiscriminado de medicamentos para bajar de peso que se adquieren sin control médico a través de internet y redes sociales.

Explicó que, aunque esos fármacos pueden ser efectivos, su consumo debe ser bajo supervisión médica y con las pruebas necesarias, ya que una persona con diabetes u otras comorbilidades puede verse afectada si los toma sin valorar su estado de salud.

Acciones de la autoridad

El funcionario señaló que se ha detectado abuso en la comercialización de estos productos y que, en coordinación con COFEPRIS, se actúa contra quienes los anuncian sin permiso. Todo consultorio o establecimiento que se publicite en redes debe contar con autorización de publicidad sanitaria.

Detalló que, como parte de las acciones legales, se procede al resguardo del medicamento para evitar que continúe su venta hasta que obtengan los permisos y se regularicen.

Además, se advierte y pone énfasis en que los pacientes deben estar monitoreados para vigilar presión arterial, niveles de azúcar y otros efectos.

Riesgos de automedicación

Agregó que, en las publicaciones en redes no se advierte que el paciente debe acudir con el médico cada quince días o cada mes, lo que provoca que las personas se automediquen sin seguimiento y se expongan a riesgos.

Sobre el caso de una paciente que falleció recientemente en Saltillo, indicó que se está a la espera del resultado de la necropsia para determinar la causa principal de la muerte y establecer si existe relación con el consumo de estos fármacos.