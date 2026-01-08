Pedro Alvarado advierte sobre el frío y la posibilidad de nieve en Coahuila

El frente frío número 27 provocará un marcado descenso en las temperaturas en la región, con mínimas de entre 5 grados centígrados, además de la posibilidad de caída de nieve o aguanieve.

Aunque este sistema frontal ingresó desde ayer al estado, será durante el fin de semana cuando se comiencen a sentir con mayor intensidad las bajas temperaturas, señaló Pedro Alvarado, director de Protección Civil, quien advirtió que se espera un fin de semana frío, con cielo nublado a parcialmente nublado.

El funcionario explicó que las condiciones se mantendrán hasta el lunes, mientras que para el martes se prevé un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando valores superiores a los 10 grados centígrados.

Alvarado aclaró que, pese a versiones que circulan en algunas páginas y redes sociales sobre una supuesta tormenta invernal, la información oficial de la Subsecretaría de Protección Civil establece que se trata únicamente del frente frío 27, el cual estará afectando al estado de Coahuila con un descenso térmico considerable.

Indicó que en las zonas de serranía existe la probabilidad de presencia de nieve, aguanieve o heladas, de acuerdo con los reportes disponibles hasta el momento.

Ante este pronóstico, Protección Civil mantiene listos los albergues y cuenta ya con un listado de familias que podrían requerir apoyo, como cobijas, plástico y otros materiales para proteger sus viviendas, por lo que se hizo un llamado a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.