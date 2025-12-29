Pedro Alvarado alerta sobre frío extremo en Monclova

Monclova enfrentará temperaturas mínimas de hasta 5 grados centígrados debido al ingreso del frente frío número 25, informó Pedro Alvarado, director de Protección Civil municipal.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y de la Subsecretaría de Protección Civil, ayer y hoy se registraron los días más fríos del sistema, con mínimas que oscilaron entre los 5 y 6 grados centígrados, además de chubascos dispersos, cielo parcialmente nublado y ambiente frío en la región.

A partir del miércoles se espera un ligero incremento en la temperatura, aunque sin cambios significativos. Ante estas condiciones, elementos de Protección Civil y Bomberos mantienen recorridos en distintos sectores de la ciudad para ubicar a familias vulnerables y personas en situación de calle, a quienes se les entrega apoyo como cobertores, colchonetas y hule, dependiendo de sus necesidades.

Alvarado detalló que, en caso de ser necesario, se cuenta con el albergue habilitado en la Central de Bomberos, el cual dispone de manera preventiva de 11 camas, con capacidad de ampliarse hasta 40. En caso de que la demanda rebase ese espacio, se abrirían otros albergues alternos en los CEDIF Norte y Sur, así como en Milo Martínez y Salvador Kamar.

Asimismo, señaló que un equipo de paramédicos se encuentra realizando recorridos constantes para revisar el estado de salud de personas indigentes y brindarles atención o traslado si la situación lo amerita.