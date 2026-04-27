Protección Civil alerta sobre altas temperaturas en Coahuila

La Dirección de Protección Civil alertó a la población que durante esta semana continuarán las altas temperaturas, con pronósticos de hasta 38 grados, lo que mantiene en alerta a las autoridades por posibles afectaciones en el estado de salud como deshidrataciones o golpes de calor.

Durante el pasado fin de semana se registró una de las temperaturas más altas durante esta temporada, al alcanzar los 40 grados y en los próximos días se mantendrá el pronóstico de altas temperaturas.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, señaló que más que una onda de calor, el aumento de la temperatura se debe a la interacción del Frente Frío número 47 con una línea seca, que provoca variaciones en las condiciones climáticas.

Detalló que, además del calor, se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras, torbellinos e incluso lluvias aisladas con granizo en algunas zonas.

Para este inicio de semana, se esperan máximas cercanas a los 39 grados y mínimas de 23, pero a partir del jueves se tendrá un ligero descenso de temperatura que traerá máximas de 20 y 28 grados.

Como parte de las acciones preventivas debido a las altas temperaturas, el departamento de Protección Civil analizará la instalación de puntos de hidratación en diversos puntos de la ciudad, sobre todo en los días de mayor calor. "Vamos a hacer un análisis para determinar los días de mayor calor, los horarios en que se siente más y sobre todo los espacios de mayor afluencia, para establecer los puntos para la atención de la gente", indicó.