Pega a ciudadanos aumento de luz

El aumento de energía eléctrica representa para la población, empresas y los comerciantes otro duro golpe a la economía, sobre todo en Monclova y la región centro donde tener un clima es una necesidad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el aumento en la tarifa de energía eléctrica para los hogares en México del 7.1 por ciento, lo que representa su mayor alza para un mes de enero desde el año 2017.

Durante este mes, los hogares tendrán que pagar 0.945 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora que consuman, cifra superior a los 0.882 pesos que se pagaban hace un año.

La Iniciativa Privada ya se pronunció al respecto, Arturo Valdez presidente de la Xámara Nacional del Comercio (CANACO) señaló que el tener aire seco es una necesidad ya que se llegan a tener temperaturas de hasta 48 grados o más.

"Aquí tenemos o mucho frío o mucho calor, la verdad gastamos mucha luz y no es por lujo, sino por necesidad ya que en temporada de calor se encienden lo climas desde temprana hora y no queda de otra, no se soporta el día sin un clima".

"Aquí tenemos o mucho frío o mucho calor, la verdad gastamos mucha luz y no es por necesidad ya que en temporada de calor se encienden lo climas desde temprana hora y no queda de otra, no se soporta el día sin un clima".

Así mismo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson Yribarren, señaló que habrá un aumento de precios en todos los rubros aunque no tanto en la construcción, pero al final de cuenta es un dinero más que se tiene que incrementar en sus servicios y producción.

"Las autoridades deberían de tener un poco de tacto para nosotros ya que estamos en una región muy calurosa y extrema, los diputados deberían de gestionar una tarifa especial para la localidad como al resto del estado, además de la situación por la que estamos pasando por Altos Hornos de México".

Por su parte el representante de la Coparmex, Mario Coria Rohell señaló que eso resultará en menos beneficio para las familias monclovenses y más los pequeños y medianos negocios, ya que un solo patrón puede tener más de dos negocios.

"Desde hace mucho tiempo hemos realizado la petición de que no se puede zonificar todo el país de la misma forma, ni cobrar las mismas tarifas que en ciudades como Saltillo, que no tiene las mismas temperaturas, además de pagar la renta y más pagos".