Estudiantes de la región Centro se enfrentarán en la Pelea de Robots en Saltillo

Con el objetivo de incentivar la innovación tecnológica y fortalecer el vínculo entre la industria y las instituciones educativas, la Secretaría de Turismo y la OCV Monclova convocan a los estudiantes de la región Centro a participar en la "Pelea de Robots", un evento que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Saltillo.

"Pelea de Robots es una iniciativa que se lleva a cabo con el objetivo de incentivar la educación y la creatividad tecnológica", mencionó uno de los organizadores durante la rueda de prensa que se llevó en Monclova, agradeciendo el respaldo de la Secretaría de Turismo estatal y de la OCV Monclova.

Esta es la segunda edición de este encuentro, en el cual se reunirá equipos de diferentes escuelas universidades y preparatorias no sólo de Coahuila sino a nivel nacional, entre las que se encuentra la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guanajuato, instituciones de Tijuana, Monterrey, San Luis Potosí y por supuesto, de Monclova.

Actualmente, nueve escuelas han confirmado su participación, entre ellas el Tecnológico de Monclova, cuyo equipo cuenta con experiencia en competencias de este tipo.

Las competencias se dividirán en dos categorías de robots: 60 y 120 libras, con premios por un total de 50 mil pesos para los tres primeros lugares.

"Aunque algunos parecen carritos de control remoto, son máquinas de acero de más de 50 kilos; las peleas son intensas, aunque no se destruyen por completo porque son equipos costosos", explicó el comité organizador.

Los organizadores invitaron especialmente a los estudiantes de escuelas públicas como CONALEP, CETIS y CBTIS 36, a participar en este tipo de eventos que permitir un desarrollo y crecimiento académico de los estudiantes.