Luly López Naranjo presenta logros del DIF Saltillo: atención a la comunidad

SALTILLO, COAHUILA.- La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, presentó su primera entrega de resultados "Un Año Más Cerca de Ti", en la que destacó que se hizo un intenso trabajo para acercar los programas y beneficios de este organismo a los sectores de la población que más los necesitan.

López Naranjo agradeció el apoyo del alcalde Javier Díaz González; del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; de la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López; de la presidenta honoraria del DIF Estatal, Liliana Salinas Valdés; así como de las diferentes instituciones y personas que se sumaron a las actividades emprendidas en 2025.

"Todo lo que hemos logrado hasta hoy nos llena de satisfacción y orgullo, pero también nos impulsa a mirar hacia adelante con más fuerza y compromiso. Sabemos que cada programa, apoyo y acción impactó de manera positiva en la calidad de vida de las familias, por eso tenemos claro que este camino no se detiene", afirmó la presidenta honoraria del DIF.

Acciones del DIF Saltillo

En sintonía con ese plan de trabajo, indicó Luly López Naranjo, durante el año anterior se crearon los "Espacios DIF", que hasta la fecha están en 19 Centros Comunitarios, en los cuales se brindaron casi 4 mil servicios médicos, mil 500 orientaciones psicológicas y se entregaron más de mil 500 medicamentos.

Otro programa de alto impacto social es el de "Amor en Movimiento", a través del cual se realizaron el año pasado 99 brigadas en colonias, escuelas y ejidos de Saltillo, ofreciendo consultas médicas, revisiones odontológicas, audiometrías y optometrías.

De lo anterior, agregó, se entregaron mil 415 aparatos auditivos, 5 mil 8 lentes, 445 glucómetros y mil 516 consultas dentales, con lo que se benefició de manera directa a miles de personas.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo expuso que se realizaron 44 Jornadas DIF en colonias y ejidos en las que se brindaron 9 mil 123 servicios médicos, psicológicos, orientaciones jurídicas, cortes de cabello, así como actividades culturales y deportivas.

Asimismo, gracias a la suma de voluntades, durante el año anterior se realizaron 500 cirugías de cataratas en colaboración con la Secretaría de Salud, así como 16 cirugías de labio y paladar hendido con el apoyo de Fundación Merced y Operation Smile.

Apoyos económicos y alimentarios

Luly López Naranjo afirmó que a través del programa "Apoyos de Corazón", durante el año anterior se entregaron 11 mil 400 apoyos económicos a 3 mil 800 personas de sectores vulnerables del área urbana y rural, con un monto global de más de 15 millones de pesos.

Complementario al anterior, se operó el esquema de "Alimentos de Corazón", mediante el cual se distribuyeron 49 mil 800 paquetes alimentarios a 4 mil 500 familias de los sectores urbano y rural del municipio.

En los 44 talleres que se imparten en las instalaciones del DIF, así como en el Centro Recreativo de los Grandes, se impulsó la economía familiar y el autoempleo de 2 mil 377 saltillenses.

También se dio a conocer que en la Unidad Básica de Rehabilitación se impartieron 14 mil 257 sesiones de terapia física, estimulación temprana, terapia de lenguaje, multisensorial, acondicionamiento en aparatos y terapia de vida.

En las cuatro farmacias con las que cuenta el DIF se entregaron más de 48 mil medicamentos a precios accesibles, así como 363 aparatos ortopédicos.

Actividades educativas y recreativas

Personal del DIF acudió a escuelas para atender a más de 11 mil 500 niñas, niños y adolescentes con talleres, asambleas y foros informativos; asimismo, se realizó el Cabildo Infantil 2025, en el que se recibieron 4 mil 182 propuestas.

En abril se realizó la XXVII edición de los Juegos Municipales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores con la participación de 765 personas, de las cuales un grupo logró llegar a las Olimpiadas de Oro 2025, donde obtuvieron el segundo lugar del medallero a nivel nacional.

Luly López recordó que se realizaron diversos eventos para recaudar fondos: el Juego con Causa entre Saraperos y Sultanes; el concierto de Alex Syntek; el Festival del Rodeo; el Festival de la Paella; el Juego de Leyendas América vs. Chivas, en coordinación con el Club Halcones de Saltillo; y la carrera Pasos con Propósito de ARHCOS.

López Naranjo agregó que para este año se dará seguimiento a los programas en mención; además, se incorporarán otros relacionados con la atención al Trastorno del Espectro Autista (TEA), un Centro Intergeneracional, y anunció que el DIF Saltillo contará con su propio portal de internet en beneficio de la ciudadanía.