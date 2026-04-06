Cuatro Ciénegas: investigan casos de abuso y trata de menores

Las dos personas vinculadas por abuso de menores en el municipio de Cuatro Ciénegas podrían alcanzar penas superiores a los 20 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de Coahuila, al tratarse de delitos graves y agravados por la edad de las víctimas.

En el caso de la persona imputada por violación equiparada contra una menor de 15 años, la pena base oscila entre 11 y 18 años de prisión, pero al existir agravantes como la posible reiteración de conductas o una relación de confianza y la acumulación de otros delitos como abuso sexual y corrupción de menores, la sanción podría incrementarse considerablemente.

Por su parte, la mujer que enfrenta cargos de trata de personas en perjuicio de menores, delito que contempla una pena inicial de entre 8 y 15 años de prisión, pero que se puede incrementar hasta más de 20 años de cárcel.

Especialistas señalan que, en ambos casos, el castigo final dependerá del resultado de la investigación complementaria y de la acreditación de agravantes, así como de la posible acumulación de penas por los distintos delitos imputados.

Además de la violación equiparada y trata de personas, las autoridades también imputaron el delito de abuso sexual a menores de 15 años, cuya sanción va de 4 a 8 años de prisión, así como el de corrupción de menores, que contempla penas variables dependiendo de la conducta.

Al tratarse de delitos graves, los imputados enfrentan el proceso con medidas restrictivas y, en caso de ser encontrados culpables, tendrían limitadas las posibilidades de acceder a beneficios legales.

Las autoridades no descartan que puedan surgir más víctimas conforme avancen las investigaciones, lo que podría impactar también en la severidad de las sanciones que eventualmente se determinen en juicio.