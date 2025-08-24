Trabajadores Municipales Finalmente Reciben sus Pensiones tras Años de Lucha

Después de décadas de trabajo y años de espera, 20 empleados sindicalizados del municipio lograron acceder a su pensión, un beneficio que hasta ahora se había retrasado, pese a que varios de ellos enfrentaban enfermedades o discapacidades.

El anuncio fue hecho por Rogelio Meléndez, encargado de Relaciones Estadísticas del Sindicato al Servicio del Municipio, quien destacó la buena coordinación que existe con el alcalde Carlos Villarreal Pérez para dar solución a este rezago histórico.

"Esto no se había visto. En poco tiempo se logró que 20 compañeros se pensionaran, incluso ya cobraron su terminación y se les dio seguimiento a sus trámites. Algunos estaban enfermos, otros con discapacidad, y hoy al fin se les hizo justicia", señaló Meléndez.

Los nuevos pensionados tienen edades entre 65 y 70 años y acumularon de 20 a 25 años de servicio en áreas como limpieza, alumbrado, parques y jardines, entre otros departamentos.

El representante sindical explicó que en casos donde los trabajadores presentan un diagnóstico médico delicado, aun sin tener la edad mínima, pueden acceder a la pensión de manera anticipada.

"Hay compañeros que ya no ven o que enfrentan padecimientos graves, y al llevarlos directamente a pensiones es evidente su estado de salud; eso agiliza el trámite", agregó.

Actualmente quedan tres trabajadores pendientes de pensionarse, quienes han decidido permanecer en activo debido a que la tabla de cálculo de pensiones es menor para quienes no alcanzan 30 años de servicio, pues en ese caso la prestación llega al 70 %.

Meléndez puntualizó que, aunque se registran bajas por jubilación, estas plazas se van recuperando de manera gradual, ya que existe una lista de espera de personas interesadas en integrarse a la plantilla municipal.