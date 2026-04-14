Pensionados deben actualizar datos para conservar descuento en agua: SIMAS

Tan solo el 60 por ciento de los pensionados que cuentan con descuento en su pago de agua potable han actualizado sus datos ante la dependencia, por lo que se invita al resto para que lo hagan antes del 30 de abril.

El Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, Javier Montes, informó que este proceso es obligatorio para conservar el descuento del 50 por ciento que se aplica en el recibo de agua, por lo que se insistió en que los beneficiarios acudan en tiempo y forma para evitar la suspensión del apoyo.

Para completar el trámite, los interesados deben presentar copia de la credencial del INE, CURP, documento que acredite su condición de jubilado, pensionado o del INSEN, así como el número de cuenta del servicio, asegurando que la dirección coincida con la del INE.

La actualización se realiza de manera personal en cualquiera de las sucursales de SIMAS, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El beneficio se mantendrá únicamente para quienes cumplan con este requisito dentro del plazo establecido, en donde el próximo 30 de abril concluye el periodo para que se realice el trámite.

Informó que con el fin de brindar mayor accesibilidad, la sucursal del bulevar Benito Juárez cuenta con atención desde el vehículo para personas con discapacidad o movilidad limitada, quienes pueden solicitar el servicio sin descender de su unidad.