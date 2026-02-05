Marcha pacífica de pensionados del IMSS: Demandas por pensiones dignas

Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron una marcha pacífica para exigir la actualización de pensiones, al denunciar que los montos que actualmente reciben son insuficientes y violatorios de la Constitución, esto en el marco del 109 Aniversario de la promulgación de la Carta Magna.

Encabezados por Raymundo Romo, dirigente del grupo que lucha por una pensión digna, los adultos mayores salieron de nueva cuenta a las calles en un recorrido que va desde la Subdelegación del IMSS al monumento a Carranza, para manifestar su inconformidad por la violación a sus derechos sociales.

"Hoy, a 109 años, la Constitución está pisoteada, no se respetan los derechos sociales que el Constituyente de 1917 estableció como garantías constitucionales".

Cuestionó el incremento del 3.69 % aplicado a las pensiones mínimas a partir del 1 de febrero, al considerar que el ajuste es insuficiente frente a pensiones que oscilan entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales.

"Ese aumento es una bofetada para miles de pensionados, con estas pensiones miserables no se puede hablar de una vida digna".

Señaló que con las raquíticas pensiones que otorgan, el Gobierno Federal incumple con los compromisos nacionales e internacionales que obligan a garantizar un mejor nivel de vida para los adultos mayores.

Así mismo, mencionó que el próximo 19 de febrero buscarán nuevamente un acercamiento con la Presidenta de la República, durante la visita que realizará a Pasta de Conchos con el fin de entregarán por cuarta ocasión un oficio en el que solicitan que se atienda de manera directa su demanda.

"Ya nos ha firmado el documento en tres ocasiones y nos ha dicho que nos va a apoyar y que se va a atender nuestra petición, pero no sabemos cuándo, esta vez queremos una respuesta clara".

Los manifestantes advirtieron que mantendrán sus acciones de protesta hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno federal y la dirección del IMSS.