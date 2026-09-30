Carlos Villarreal logra 60 pensiones para trabajadores municipales

Un total de 60 trabajadores municipales han logrado pensionarse durante los casi dos años de la administración del alcalde Carlos Villarreal Pérez, informó Rogelio Meléndez Valero, de Organización y Estadísticas del Sindicato al Servicio del Municipio.

El representante sindical señaló que esta cifra representa un avance respecto a administraciones anteriores, al asegurar que no se había logrado una cantidad similar de pensiones en gobiernos pasados.

Explicó que desde el inicio de la actual administración se estableció comunicación con el Consejo de Pensiones para agilizar los trámites de los trabajadores que cumplen con los requisitos.

De las 60 pensiones, aproximadamente la mitad corresponde a trabajadores sindicalizados y el resto a empleados de confianza, indicó.

Meléndez Valero señaló que actualmente se está dando prioridad a los trabajadores que enfrentan alguna enfermedad, mientras que los casos relacionados con la edad avanzan de manera gradual.

Detalló que los trámites pueden concretarse de tres a cuatro casos a la vez, o incluso de manera individual, dependiendo de la documentación que presente cada trabajador y de los requisitos que se soliciten.

Una vez completado el proceso administrativo, los expedientes pasan al área de Pensiones y, posteriormente, al Consejo de Pensiones, donde se da seguimiento hasta que los trabajadores pueden comenzar a cobrar.

"Sí están saliendo bien, está todo tranquilo", comentó el representante sindical, quien destacó que los trabajadores han visto una respuesta favorable de la administración municipal.

A casi dos años del inicio del gobierno de Villarreal Pérez, señaló que el proceso de pensiones continúa avanzando y que los trabajadores han expresado satisfacción por la atención recibida.