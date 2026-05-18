Regidores del Ayuntamiento solicitan permiso para campañas políticas

Al menos dos regidores del Ayuntamiento han solicitado permiso sin goce de sueldo para integrarse a campañas políticas rumbo a diputaciones locales, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

El funcionario explicó que la solicitud fue presentada la semana pasada por integrantes del Partido Acción Nacional, junto con un equipo de aproximadamente seis personas, quienes optaron por separarse temporalmente de sus funciones para participar en actividades proselitistas.

"Es un derecho que ellos tienen, siempre y cuando pidan el permiso correspondiente. Lo que no se vale es que realicen actividades políticas dentro de su horario laboral", señaló.

Medina destacó que la instrucción del alcalde es que todos los funcionarios se apeguen a la ley electoral, por lo que se mantiene vigilancia para evitar irregularidades. En este sentido, subrayó que quienes deseen participar en campañas deben hacerlo fuera de su horario de trabajo o mediante licencia autorizada.

Indicó que, hasta el momento, únicamente estos dos regidores han solicitado el permiso de manera formal, cumpliendo con los lineamientos establecidos.

Asimismo, aseguró que no se han detectado violaciones a la normativa electoral, aunque las áreas de Recursos Humanos y Jurídico continúan supervisando que ningún servidor público incurra en faltas.

Finalmente, advirtió que, en caso de detectarse irregularidades, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas conforme a la ley.