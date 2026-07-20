Perrita Chimichurris recuperada tras cirugía en el Centro de Bienestar Animal de Monclova

Chimichurris, la perrita era compañera de El Manotas, el hombre en situación de calle que falleció en la Plaza Principal, regresó a la Plaza Alonso de León tras recuperarse de una intervención quirúrgica realizada en el Centro de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Monclova.

El animal, de entre 10 y 12 años de edad, fue sometido a un procedimiento médico luego de que especialistas detectaran una tumoración en una de sus glándulas mamarias y otra en la región perineal.

Chimichurris ya había sido esterilizada y estaba libre de garrapatas y pulgas, informó el personal encargado de su atención.

Tras su recuperación, la perrita volvió al lugar donde permanece habitualmente y donde era conocida por acompañar a El Manotas, cuyo fallecimiento conmovió a quienes frecuentan el primer cuadro de la ciudad.

Lavacoches y boleros de la Plaza Alonso de León reiteraron que continuarán haciéndose cargo de su alimentación y cuidados para garantizar su bienestar.

Aunque su estado de salud ha mejorado considerablemente después de la cirugía, quienes conviven con ella señalaron que aún refleja tristeza desde la muerte de quien fue su inseparable compañero.