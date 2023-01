Pide apoyo Don David; Incendio acaba con sus herramientas de trabajo

MONCLOVA., COAH.-Luego de que se suscitara un incendio que consumió el cuarto donde guardaba sus herramientas de trabajo y la bicicleta que era su único medio de transporte, el señor David Ramos solicitó el apoyo de la comunidad para rehabilitar de nueva cuenta el espacio que fue consumido por las llamas, las cuales también alcanzaron a su cuñada que sufrió quemaduras leves.

Fue el día de ayer cuando de forma repentina se incendió el cuarto de una humilde vivienda ubicada en la calle Agustín Millán 2114 de la colonia Buenos Aires, donde se consumieron debido al fuego la totalidad e las herramientas de trabajo que el señor David utilizaba para laborar como jornalero en diversos puntos de la ciudad.

Dijo que si bien no fueron personas las que resultaron lesionadas, sí hubo perdidas materiales pues en el cuarto siniestrado se encontraban almacenadas las herramientas y la bicicleta que utiliza para llegar a su trabajo, por lo que solicitó el apoyo de la población.

"Ahorita las cosas están muy difíciles, hay muy poco trabajo y quienes emplean en ocasiones te piden que lleves tus propias herramientas, en mi casa vivimos más de cinco personas y la verdad es que no tengo recursos para recuperar lo perdido, por lo que agradecería a quien tenga una bicicleta que no utilice y me pueda donar lo haga, pues con ello me apoyarían mucho".

Don David dijo que, si bien el incendio acabó con la totalidad de un cuarto de su domicilio, desconocen aún como sucedió, pues pudo haber sido un corto o alguien prendió basura cerca del lugar, quemándolo todo, sin embargo, agradece a dios que a la gente no le sucedió nada.