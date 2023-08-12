Pide MD a federación invierta en la Clínica 7

Ante el deterioro de la Clínica 7 que cada día se refleja más en su infraestructura y que además es denunciado por la misma derechohabiencia del IMSS en Monclova, el alcalde de esta ciudad Mario Dávila Delgado aun cuando dejó en claro que el municipio es autónomo, indicó que el gobierno federal debe invertirle más al presupuesto desde la federación así como ellos están haciendo lo propio como municipio en mejorar las instalaciones del DIF.

“Esperamos que tenga instalaciones adecuadas, que brinde una atención adecuada a los ciudadanos, derechohabientes, que tengan medicamentos, y es lo que le pediríamos y si van por ese rumbo esta bien y si no están ahí como así aparenta pues corregir las situaciones que no estén bien”.

El edil indicó que desconoce si existe inversión de inyección de recurso para mejoras en el IMSS, solamente que existe una construcción en este momento por los permisos que se solicitan en la administración.