Pide permiso la juez que lleva quiebra de AHMSA

En el transcurso de la semana se registraron dos situaciones que impactan en el proceso de la quiebra de Altos Hornos de México, primero fue la renuncia del apoderado legal de Alonso Ancira Elizondo y ahora el permiso que se le otorgó a la juez Ruth Haggi Huerta, que se va unos días.

Para muchos no pasa nada puesto que el secretario que se quedó a cargo del despacho conoce a la perfección el manejo de los expedientes, entonces seguirá porque incluso el personal del juzgado no saldrá de vacaciones ahora en diciembre y será hasta enero cuando salgan.

Incluso Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, dijo que el proceso no se va a detener que hay garantía de ello, que el asueto que solicitó la juez no va a impactar en el proceso de quiebra por lo tanto no hay espacio para pensar que eso se va detener.

"Es al contrario el manejo del expediente seguirá conforme a derecho, hay instrucciones presidenciales de agilizar el manejo, es la manera de que pronto se publique la convocatoria y se rematen los bienes para estar en condiciones de cubrir la liquidación a todos los ex trabajadores" apuntó.

Por el lado social, Los cambios en la puntuación del Infonavit va dirigido a que trabajadores que perciben entre uno a dos salarios mínimos estén en condiciones de acceder a las viviendas del Bienestar por esa razón se redujo el sistema para acceder, dijo el empresario inmobiliario Felipe González González.

Recordó que el Gobierno Federal por medio del Infonavit puso en marcha el programa de viviendas del Bienestar y por ello bajó la puntuación de esa forma los trabajadores con salario bajo sean los beneficiados, porque estarán en condiciones de recibir el financiamiento, apuntó.

Señaló que el costo de la vivienda es de 600 mil pesos, es clasificada como económica y ya con ese precio y la puntuación más baja en realidad que podrán tramitar ese crédito con la seguridad de que si van a promediar, porque para eso se manejó el proceso en la asignación del crédito.

"No hay duda que si se va a beneficiar a millones de familias, en donde el jefe de familia se encuentra dentro del rango de uno a dos salarios mínimos, el bajo costo permite que se encuentren en condiciones de cubrir el pago mediante el descuento en nómina y con el paso de los años tener su propiedad.

Y en tema un poco chusco, no solo diciembre, cualquier día o mes es propicio para que se presenten disputas por un bien que no fue testamentado por su dueño, incluso no solo hijos salen parientes de todos los niveles que también se suman al reparto por ello la importancia de dejar un bien ya con la voluntad del propietario

Benigno Gil de los Santos, Notario Público, dijo que otro punto es que tienen que ponerse de acuerdo y acudir para iniciar el proceso legal, pero en ocasiones uno o dos no aceptan, ya no interviene el notario y se van a juicio a un juzgado que representa una serie de gastos y muchos meses.

"En una notaria se maneja el proceso cuando todos los que se creen con derecho están de acuerdo, la recomendación es que designen albacea, que se encarga de cuidar los bienes mientras concluye el proceso que puede ser cuando mucho por un mes, y se gasta menos dinero" enfatizó.

Incluso apuntó que en ocasiones se presenta problemas porque alguien no va de acuerdo con la voluntad del fallecido, pero nada se puede hacer, es un documento legal que aunque quieran irse a juicio no va a proceder, así es como se resuelve cuando alguien no acepta la voluntad del fallecido.

